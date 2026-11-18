Strage di bambini sulle strade italiane, l’allarme dell’AIFVS Nel 2026 già 43 vittime nei primi nove mesi dell’anno

Dopo anni di campagne di sensibilizzazione, battaglie civili e promesse istituzionali, l’Italia si ritrova ancora una volta a fare i conti con una drammatica emergenza: la strage dei bambini sulle strade. Un bilancio che non soltanto lascia emergere l'insufficienza delle politiche di prevenzione, ma certifica quanto sia ancora lontano l'obiettivo di garantire sicurezza ai più piccoli.

I numeri sono drammatici. Secondo i dati ufficiali ISTAT-ACI relativi al 2025, sono stati 33 i bambini tra 0 e 14 anni che hanno perso la vita in incidenti stradali, contro i 29 del 2024. Particolarmente preoccupante il dato relativo ai bambini più piccoli: nella fascia d'età 0-4 anni i decessi sono passati da 8 a 14, con un incremento del 75% in appena dodici mesi.

Ma il quadro diventa ancora più allarmante guardando al 2026. Secondo i rilevamenti dell'Osservatorio ASAPS-Sapidata, aggiornati a ottobre, nei primi nove mesi dell'anno sono già 43 i bambini morti sulle strade italiane. Un dato che supera persino il bilancio dell'intero 2025 e riporta il Paese ai livelli del 2019.

Una vera e propria emergenza nazionale che impone una riflessione profonda sulle responsabilità collettive e, soprattutto, sull'efficacia delle misure adottate finora.

Non va meglio sul fronte della sicurezza stradale generale. L'Italia resta lontana dagli obiettivi internazionali fissati dall'ONU e dall'Unione europea, che prevedono il dimezzamento delle vittime della strada entro il 2030. Nel 2025, infatti, si sono registrati 2.868 morti sulle strade italiane. Una riduzione ancora insufficiente rispetto al percorso necessario per raggiungere il traguardo fissato a livello internazionale.

A lanciare un forte grido d'allarme è Anna Diglio, responsabile irpina dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS), da anni impegnata nella sensibilizzazione e nell'educazione stradale.

«Davanti a questi numeri non c'è spazio per la consolazione, ma solo per una profonda indignazione», dichiara Diglio. «Da anni portiamo l'educazione stradale nelle scuole, nelle piazze e sui sagrati delle chiese, incontrando migliaia di bambini e seminando il rispetto per la vita e per le regole. Vedere quei ragazzi crescere diventando cittadini prudenti ci dà forza, ma sapere che torniamo a contare più di 40 piccole vittime in nove mesi è una sconfitta per l'intera società adulta».

Parole che raccontano la frustrazione di chi, quotidianamente, si impegna sul territorio per diffondere una cultura della responsabilità e della prevenzione, ma si trova ancora a fare i conti con tragedie che troppo spesso potrebbero essere evitate.

L'attività delle associazioni e dei volontari rappresenta un presidio fondamentale, soprattutto nelle scuole e tra le nuove generazioni. Tuttavia, la sensibilizzazione da sola non può bastare. Servono controlli, infrastrutture sicure, interventi concreti e politiche capaci di proteggere realmente gli utenti più vulnerabili della strada.

«Il solo volontariato non basta più», prosegue la responsabile dell'AIFVS. «Ogni bambino spezzato sull'asfalto è il frutto dell'irresponsabilità di chi guida distratto o alterato, della mancanza di controlli costanti, di infrastrutture ancora inadeguate e di una politica che troppo spesso si ferma alle dichiarazioni di principio».

Da qui l'appello diretto alle istituzioni: «Chiediamo un cambio di passo immediato e concreto: tolleranza zero su alcol, droghe e velocità, protezione reale per gli utenti vulnerabili e investimenti strutturali per la sicurezza. Non possiamo più permetterci di chiamare "incidenti" quella che è una strage evitabile».

La denuncia dell'AIFVS richiama tutti a una responsabilità che non può essere delegata soltanto alle famiglie delle vittime o alle associazioni. La sicurezza stradale deve diventare una priorità concreta, non uno slogan da rispolverare dopo ogni tragedia.

Dietro ogni numero c'è un bambino, una famiglia distrutta, un futuro cancellato. E dietro ogni morte evitabile c'è una domanda che non può più restare senza risposta: quanto bisognerà ancora aspettare prima che la sicurezza dei più piccoli diventi davvero una priorità per il Paese?