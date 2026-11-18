Avellino, a scuola a piedi con Piedubus. Pizza ai bimbi: educate gli adulti Stamane la presentazione del progetto

"Bambine e bambini, continuate a educare i vostri genitori! Fatelo anche attraverso il PiediBUS, scegliendo di andare a scuola a piedi, muovendovi di più e ricordando agli adulti quanto sia importante rispettare le regole della strada e l’ambiente. E ricordatevi che Avellino è la vostra città: più ve ne prenderete cura, più sarà bella quando sarete grandi." Così l'assessore Ettore Iacovacci commenta la presentazione del progetto avvenuta questa mattina nella chiesa del Carmine.

I bimbi educano gli adulti

"Sono particolarmente contento di aver visto tanti bambini partecipare con entusiasmo alla presentazione del progetto per l’anno scolastico 2026/2027. Spesso sono proprio i più piccoli a insegnare qualcosa ai grandi. Il PiediBUS è un’occasione per farlo ogni giorno, attraverso gesti semplici che contribuiscono a rendere Avellino una città più sostenibile.

Quest’anno il progetto si arricchisce anche della collaborazione con il CNR-ISA e con il percorso “NutriAMO il Futuro”, per affiancare alla mobilità sostenibile l’educazione a una corretta alimentazione e a stili di vita sani.

Al termine della presentazione, insieme al sindaco Nello Pizza, abbiamo lanciato ai bambini anche una proposta: fare le “multe morali” agli automobilisti indisciplinati, invitandoli a rispettare le regole e a prestare maggiore attenzione.

Perché il cambiamento passa anche da qui: dai bambini, dalle loro scelte quotidiane e dal loro esempio, capace di arrivare fino agli adulti".

