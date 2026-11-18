"Quattro passi dopo cena": a San Michele di Serino comunità in cammino Appuntamento venerdì 20 novembre a San Michele di Serino

Anche la Campania si prepara a mettersi in cammino. San Michele di Serino diventa ufficialmente il primo Comune in Campania ad accogliere e lanciare sul proprio territorio “4PDC - Quattro Passi Dopo Cena”, il movimento spontaneo nato in Puglia (a Noci, su impulso di Noci My Destination e RiGen+) che sta coinvolgendo comuni e migliaia di cittadini in tutta Italia.

A farsi promotrice dell’iniziativa nella comunità irpina è Stefania Cimminiello, che ha scelto di portare nel proprio paese un format semplice ma dal forte valore sociale: una camminata serale di circa 30 minuti pensata per favorire il benessere fisico, la socialità e la riscoperta degli spazi urbani.

L'appuntamento venerdì 20 novembre

L’appuntamento per il debutto ufficiale è fissato per venerdì 20 novembre 2026, con partenza alle ore 20:30 da Piazza Vittoria a San Michele di Serino.

La formula di 4PDC punta sull’assoluta semplicità e inclusività: non sono previsti costi di iscrizione né è necessaria alcuna prenotazione. L'invito è rivolto a cittadini di ogni età – famiglie, giovani, anziani – con l’unico requisito di indossare un paio di scarpe comode e avere voglia di condividere un momento di leggerezza, due chiacchiere e un sorriso.

La mision del progetto

«L’obiettivo è dedicare del tempo a se stessi stando insieme agli altri, senza barriere e senza distinzioni», sottolineano gli organizzatori riprendendo lo spirito dell’iniziativa. «A volte basta davvero poco per creare qualcosa di bello: un’idea spontanea, la voglia di condividere e una comunità che ha desiderio di incontrarsi e riscoprire le proprie piazze. Perché le cose belle si fanno insieme».

Con questa prima tappa, San Michele di Serino apre dunque la strada alla diffusione del movimento in territorio campano, trasformando una semplice passeggiata dopo cena in un’occasione concreta di aggregazione e salute per l'intera cittadinanza.

Dettagli dell’evento:

Cosa: Quattro Passi Dopo Cena (4PDC) – Camminata comunitaria

Quando: Venerdì 20 novembre 2026, partenza ore 20:30

Dove: Piazza Vittoria, San Michele di Serino (AV)

Modalità di partecipazione: Libera, gratuita e senza prenotazione