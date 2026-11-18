Ristoratore accusato di usura: nelle intercettazioni le minacce all'imprenditore A condurre l'operazione gli agenti della Guardia di Finanza di Avellino

di Paola Iandolo

"Mi hanno detto che sia la prima e l'ultima, perchè gli impegni sono impegni". Questa la risposta che avrebbe ricevuto dal ristoratore - ai domiciliari da ieri dopo la decisione dei giudici del Riesame - l'imprenditore avellinese in difficoltà economica e finito nelle mani degli usurai, quando i primi di novembre ha chiesto un differimento nel versamento della prima rata pattuita per rientrare dal debito contratto con l'imprenditore originario di Pannarano e residente a Summonte. I tentativi di fare consegnare subito i soldi pattuiti sono andati avanti per un bel po', tanto che il ristoratore replica che ad essere finito nei guai - per la sua mancata consegna del denaro - era proprio lui. Aveva garantito.

Non si scoraggia e continua affermando che con il suo diniego di consegnare la somma pattuita avrebbe perso l'elasticità perchè era ormai era una "questione di principio". Il ristoratore - difeso dagli avvocati Dario Vannetiello e Valeria Verrusio - è stato arrestato in flagranza di reato a novembre, perchè ritenuto responsabile, allo stato delle indagini, di usura e tentata estorsione ai danni di un imprenditore locale, titolare di un'attività commerciale nel centro del capoluogo irpino. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Avellino, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica, al termine di un'attività investigativa avviata dopo la denuncia presentata dallo stesso imprenditore. La somma alla fine non è stata consegnata perchè l'imprenditore aveva già presentato la denuncia nei confronti del ristoratore e la sua attività commerciale era già sotto lo stretto controllo degli inquirenti.

Le accuse

Gli accertamenti, svolti dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino, i primi di novembre avevano consentito di ricostruire la situazione debitoria della vittima, facendo emergere un quadro di difficoltà finanziaria di cui il presunto autore dei reati avrebbe approfittato per concedere prestiti a tassi di interesse particolarmente elevati. Secondo quanto riportato nel comunicato della Procura, gli interessi applicati avrebbero superato ampiamente i tassi soglia, arrivando a circa il 70% su base annua rispetto a un ipotetico finanziamento. Immediatamente dopo l'arresto sono scattate le perquisizioni nei luoghi nella disponibilità dell'indagato. In particolare, all'interno di una cassetta di sicurezza custodita presso una banca, i finanzieri hanno rinvenuto circa 20mila euro in contanti e sette orologi di lusso, per un valore complessivo stimato in circa 100mila euro.