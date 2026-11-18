La Lega Serie B ha comunicato giorni e orari di altri tre turni nel 2027. L'Avellino affronterà Virtus Entella, Mantova e Cesena di sabato 16, 23 e 30 gennaio con calcio d'inizio alle ore 15. Il cammino dei lupi ripartirà dalla gara casalinga contro il Mantova con il match in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi".
Il calendario dei lupi fino al 23° turno
12) Avellino-Mantova: domenica 22/11 ore 15
13) Cremonese-Avellino: mercoledì 25/11 ore 19
14) Catanzaro-Avellino: lunedì 30/11 ore 20.30
15) Avellino-Sudtirol: domenica 6/12 ore 15
16) Hellas Verona-Avellino: mercoledì 9/12 ore 19
17) Avellino-Empoli: domenica 13/12 ore 17.15
18) Carrarese-Avellino: sabato 19/12 ore 15
19) Avellino-Juve Stabia: sabato 26/12 ore 17.15
20) Pisa-Avellino: domenica 10/1 ore 17.15
21) Avellino-Virtus Entella: sabato 16/1 ore 15
22) Mantova-Avellino: sabato 23/1 ore 15
23) Avellino-Cesena: sabato 30/1 ore 15