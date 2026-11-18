Avellino: sono ufficiali giorni e orari di altri tre match nel 2027 Comunicazione da parte di Lega Serie B su altri tre turni della stagione

La Lega Serie B ha comunicato giorni e orari di altri tre turni nel 2027. L'Avellino affronterà Virtus Entella, Mantova e Cesena di sabato 16, 23 e 30 gennaio con calcio d'inizio alle ore 15. Il cammino dei lupi ripartirà dalla gara casalinga contro il Mantova con il match in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi".

Il calendario dei lupi fino al 23° turno

12) Avellino-Mantova: domenica 22/11 ore 15

13) Cremonese-Avellino: mercoledì 25/11 ore 19

14) Catanzaro-Avellino: lunedì 30/11 ore 20.30

15) Avellino-Sudtirol: domenica 6/12 ore 15

16) Hellas Verona-Avellino: mercoledì 9/12 ore 19

17) Avellino-Empoli: domenica 13/12 ore 17.15

18) Carrarese-Avellino: sabato 19/12 ore 15

19) Avellino-Juve Stabia: sabato 26/12 ore 17.15

20) Pisa-Avellino: domenica 10/1 ore 17.15

21) Avellino-Virtus Entella: sabato 16/1 ore 15

22) Mantova-Avellino: sabato 23/1 ore 15

23) Avellino-Cesena: sabato 30/1 ore 15