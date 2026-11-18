Maltrattamenti, la madre respinge le accuse: anche io ero vittima di violenza Si attende la decisione del gip del tribunale di Avellino sulla richiesta di revoca della misura

Ha respinto le accuse e chiarito di non essere presente quando si sarebbero verificati gli episodi di violenza contestati al compagno. La donna arrestata con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, per non aver impedito le presunte condotte violente e non aver protetto i figli, ha ricostruito la propria posizione davanti al gip, assistita dall'avvocato Michele De Vita. Nel corso dell'interrogatorio avrebbe fatto emergere anche la propria condizione di vittima delle presunte violenze perpetrate dal compagno.

Adesso si attende la decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di revoca della misura cautelare in carcere presentata dal difensore.

Il provvedimento restrittivo era stato emesso dal gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, al termine delle indagini condotte dai Carabinieri. Secondo la ricostruzione investigativa, gli episodi contestati si sarebbero protratti dal 2020 al 2026 e avrebbero coinvolto quattro dei cinque figli minori conviventi con la coppia, tutti successivamente collocati in una comunità protetta.

Il quadro delineato dagli investigatori sarebbe caratterizzato da umiliazioni, intimidazioni e comportamenti aggressivi che, secondo le accuse, avrebbero scandito la quotidianità dei minori. In diverse circostanze, le condotte sarebbero sfociate anche in violenze fisiche, privazioni e imposizioni. Tra gli episodi ricostruiti figurerebbe anche l'obbligo imposto ai figli della donna di dormire a terra e di occuparsi delle pulizie domestiche.

Le chat tra i coniugi al centro delle indagini

L'arresto della donna rappresenta un ulteriore sviluppo dell'inchiesta già avviata nei confronti del compagno, arrestato lo scorso aprile per le medesime vicende. Proprio l'approfondimento investigativo avrebbe consentito di delineare anche il presunto ruolo della madre, chiamata a rispondere di non aver impedito i maltrattamenti e di non aver tutelato i figli.

Determinante, nella ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stata l'attività investigativa condotta dai Carabinieri, anche attraverso il coinvolgimento di personale specializzato nella gestione dei casi di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia.

Un contributo significativo sarebbe arrivato anche dai Servizi sociali e dagli psicologi dei Centri antiviolenza del territorio irpino. Agli approfondimenti si sono aggiunte numerose testimonianze e l'acquisizione di materiale informatico, attraverso l'analisi di copie forensi e profili social.

Proprio dall'esame delle conversazioni intercorse tra i due coniugi sarebbero emersi ulteriori elementi utili a ricostruire i fatti e a delineare le presunte responsabilità della donna. Nel materiale digitale acquisito dagli investigatori sarebbero state inoltre individuate immagini e filmati ritenuti utili a riscontrare gli episodi contestati.