Mondiali ParaPowerlifting: Irpinia protagonista con Bellofatto e Di Rubbo Da martedì a mercoledì 2 dicembre nella capitale del Bahrein

La Nazionale italiana di ParaPowerlifting si prepara a prendere parte ai Mondiali in programma a Manama, in Bahrein, da marterdì 24 novembre a mercoledì 2 dicembre, con l'Irpinia protagonista. "Una manifestazione internazionale di grande prestigio, che vedrà la partecipazione dei migliori atleti del panorama mondiale e rappresenterà un importante appuntamento per il movimento paralimpico italiano. - si legge nella nota diffusa - La spedizione azzurra sarà composta da otto atleti e da uno staff tecnico qualificato, guidato dal direttore tecnico Nazionale Alessandro Boraschi, con la presenza dei tecnici Filippo Piegari, Antonio Di Rubbo e Micaela Comini".

Verso il Bahrein

"Particolare attenzione merita la partecipazione irpina, rappresentata dall’atleta Angelo Bellofatto, che si allena presso l’ASD Royal Gym 87, società sportiva di Montecalvo Irpino. La sua convocazione costituisce motivo di grande soddisfazione per il territorio e per la realtà sportiva che quotidianamente contribuisce alla sua preparazione, portando ancora una volta l’Irpinia su un palcoscenico sportivo internazionale. Di particolare rilievo anche la presenza del tecnico Antonio Di Rubbo, impegnato nello staff nazionale e protagonista del percorso di preparazione di atleti di assoluto valore internazionale. Tra questi spicca Donato Telesca, medaglia di bronzo ai Giochi Paralimpici, seguito tecnicamente dallo stesso Di Rubbo. In squadra sarà presente anche Andrea Quarto, atleta che ha conquistato la finale alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

La presenza contemporanea di atleti che hanno già raggiunto importanti traguardi paralimpici e di giovani protagonisti del movimento testimonia il livello tecnico della rappresentativa italiana e il lavoro portato avanti dalla Federazione Italiana Pesistica nella crescita del ParaPowerlifting. Oltre ad Angelo Bellofatto, la convocazione comprende Anna Morabito, Sara Zolino, Gabriele Di Cristina, Paolo Agosti, Andrea Davide Tognotti, Donato Telesca e Andrea Maria Quarto.

La partecipazione ai Mondiali di Manama rappresenta un’importante occasione per confrontarsi con l’élite internazionale della disciplina, consolidare i risultati raggiunti e proseguire il percorso di crescita in vista dei futuri appuntamenti del calendario paralimpico. L’Irpinia sarà dunque presente con un proprio atleta e con un tecnico impegnato nello staff nazionale, portando in una competizione mondiale il valore di un lavoro sportivo costruito con passione, competenza e continuità".