Neuroscienze e processo: il tema dell’imputabilità al centro dell'incontro L'incontro nell’Aula Magna “Rosario Livatino” del Tribunale di Avellino

“Neuroscienze e processo: l’imputabilità” è il tema dell’incontro che si è svolto oggi pomeriggio, nell’Aula Magna “Rosario Livatino” del Tribunale di Avellino.

L’iniziativa si è svolta con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, dell’Istituto di Alta Formazione e Forensic Science, della Confraternita delle Misericordie e dell’ANPS di Avellino.

Ad aprire i lavori, i saluti istituzionali di Fabio Benigni, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, e Gaetano Aufiero, presidente della Camera Penale Irpina. A seguire gli interventi delle autorità: Nello Pizza, sindaco di Avellino, e Armando Cozzuto, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania.

L’incontro è stato moderato dall’avvocato Maria Beccio.

Al dibattito ha preso parte Rosa Bruno, criminologa clinica, docente di Criminologia clinica CFS e CTI; Aniello Ingenito, dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Avellino; Ennio Napolillo, avvocato penalista e referente della Commissione Penale del C.O.A.A.; Enrichetta Fotino, esperta in psichiatria e psicopatologia forense e CT; e Anna Giovanna Piroli, esperta in Psicologia giuridica e CT.

La segreteria scientifica è affidata alla dottoressa Rosa Bruno e all’avvocato Francesco Castellano.