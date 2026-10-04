Serie A2: tripla decisiva di Mollura, l'Avellino Basket vince a Rimini 72-73

L'Halley Campania Avellino Basket ha superato la Dole Basket Rimini al PalaFlaminio nella seconda giornata del campionato di Serie A2 con il risultato di 72-73. La tripla di Mollura nel finale garantisce la vittoria in trasferta alla squadra di coach Di Carlo, che rimonta dal 45-34 di fine secondo quarto. Il divario in doppia cifra all'intervallo non condiziona lo sviluppo gara dei biancoverdi, da 2 su 2 nell'avvio in campionato. Owens, con 21 punti, è il top-scorer per l'Avellino Basket. Il miglior realizzatore del match è Denegri con 27.
Il tabellino
LNP - Serie A2
Dole Basket Rimini - Halley Campania Avellino Basket 72-73
Parziali: 23-23, 22-11, 11-21, 16-18
Rimini: Davide Denegri 27 (7/10, 3/6), Mattia Udom 14 (4/5, 2/3), Cody Demps 7 (2/5, 1/3), Pierpaolo Marini 7 (2/5, 1/6), Alessandro Simioni 7 (3/4, 0/3), Deshawn Stephens 4 (2/5, 0/0), Giovanni Tomassini 2 (0/3, 0/1), Saverio Bartoli 2 (1/3, 0/0), Giacomo Leardini 2 (1/1, 0/0), Matteo Lenci (0/0, 0/1), Simone De Gregori, Thomas Della Chiesa
Avellino: Tariq Owens 21 (6/7, 1/2), Blake Francis 12 (5/12, 0/7), Mattia Palumbo 12 (6/7, 0/4), Marco Mollura 10 (2/3, 2/6), Giacomo Dell'Agnello 7 (2/5, 0/0), Andrea Zerini 5 (0/1, 1/1), Gianluca Della Rosa 4 (0/0, 1/6), Michele Serpilli 2 (1/1, 0/3), Luca Campogrande (0/0, 0/2), Lucas Fresno