Serie A2: tripla decisiva di Mollura, l'Avellino Basket vince a Rimini 72-73 Il canestro dell'ex Scafati garantisce il successo in trasferta alla squadra di coach Di Carlo

L'Halley Campania Avellino Basket ha superato la Dole Basket Rimini al PalaFlaminio nella seconda giornata del campionato di Serie A2 con il risultato di 72-73. La tripla di Mollura nel finale garantisce la vittoria in trasferta alla squadra di coach Di Carlo, che rimonta dal 45-34 di fine secondo quarto. Il divario in doppia cifra all'intervallo non condiziona lo sviluppo gara dei biancoverdi, da 2 su 2 nell'avvio in campionato. Owens, con 21 punti, è il top-scorer per l'Avellino Basket. Il miglior realizzatore del match è Denegri con 27.

Il tabellino

LNP - Serie A2

Dole Basket Rimini - Halley Campania Avellino Basket 72-73

Parziali: 23-23, 22-11, 11-21, 16-18

Rimini: Davide Denegri 27 (7/10, 3/6), Mattia Udom 14 (4/5, 2/3), Cody Demps 7 (2/5, 1/3), Pierpaolo Marini 7 (2/5, 1/6), Alessandro Simioni 7 (3/4, 0/3), Deshawn Stephens 4 (2/5, 0/0), Giovanni Tomassini 2 (0/3, 0/1), Saverio Bartoli 2 (1/3, 0/0), Giacomo Leardini 2 (1/1, 0/0), Matteo Lenci (0/0, 0/1), Simone De Gregori, Thomas Della Chiesa

Avellino: Tariq Owens 21 (6/7, 1/2), Blake Francis 12 (5/12, 0/7), Mattia Palumbo 12 (6/7, 0/4), Marco Mollura 10 (2/3, 2/6), Giacomo Dell'Agnello 7 (2/5, 0/0), Andrea Zerini 5 (0/1, 1/1), Gianluca Della Rosa 4 (0/0, 1/6), Michele Serpilli 2 (1/1, 0/3), Luca Campogrande (0/0, 0/2), Lucas Fresno