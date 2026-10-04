Avellino, rebus nuovo stadio: si accende il confronto Comune-club L'amministrazione ribadisce il dialogo con la Regione, l'U.S. Avellino chiede risposte sui tempi

Dal campo la ripresa degli allenamenti al "Partenio-Lombardi" con l'assenza di Simic e Cancellotti - i due difensori non sono ancora in gruppo, anche se puntano all'accelerazione nel recupero dai rispettivi infortuni muscolari - e di Faticanti e Moruzzi che domani (ore 18.15) saranno nell'Italia Under 21 che affronterà la Polonia a Pescara, fuori continua a tenere banco la questione stadio ad Avellino.

Domattina nuovo incontro a Palazzo di Città

Il capogruppo PD in consiglio regionale, Maurizio Petracca, a margine della Festa dell'Unità, ha tracciato la linea con l'amministrazione comunale in dialogo costante con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, per trovare i fondi utili per finanziare il nuovo stadio dopo l'approvazione dell'indirizzo alla progettazione in giunta. Nei minuti successivi proprio Fico, in collegamento con la Festa dell'Unita del PD, ha rinnovato la prospettiva con i fondi che presto saranno centrati per palasport e piscina comunale e in futuro anche per lo stadio, ma nelle scorse ore il presidente dell'Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, ha chiesto risposte e tempi certi all'amministrazione comunale dopo la PEC inviata ribadendo che entro il 31 ottobre presenterà il progetto per il "Partenio-Lombardi" e non nascondendo l'idea di un passo indietro nella guida del club qualora fosse necessario. Nel frattempo, domattina la Commissione Trasparenza con lo stadio al centro della riunione a Palazzo di Città: potrebbe essere un passaggio chiave nella vicenda.