Petracca: "Nuovo stadio? Dialogo Comune-Regione per individuare le risorse" "Già tre incontri con il presidente Fico, DIP propedeutico dopo tante chiacchiere in 5 anni"

Ad Avellino tiene banco la questione nuovo stadio "Partenio-Lombardi", lunedì mattina altro incontro in Commissione Trasparenza a Palazzo di Città, nel frattempo, a margine della Festa dell'Unità Provinciale a Villa Amendola, il capogruppo del PD in consiglio regionale, Maurizio Petracca, traccia la linea verso l’obiettivo posto dall’amministrazione comunale di un nuovo stadio con fondi regionali. "Questa è una discussione surreale, improntata quasi a un caffè al bar. Queste sono procedure amministrative di enorme complessità. - ha affermato - Partiamo da un assunto. Il Comune di Avellino non ha risorse, quindi non può investire uno, dico un euro, non sullo stadio, ma su opere pubbliche rilevanti".

"Dialogo costante, bisogna trovare le risorse"

"Credo che si sia ripreso, come doveva essere anche in passato, un dialogo con la Regione provando a far funzionare la filiera istituzionale e già questo è un enorme traguardo perché il Comune capoluogo era totalmente isolato dalla filiera istituzionale. - ha aggiunto Petracca - Si è avviato un dialogo con il presidente Fico, lo abbiamo incontrato già tre volte. Ovviamente, bisogna trovare le risorse sui fondi strutturali. Su questo c'è una complessità perché l'Unione europea, nell'ultima conferenza Stato-Regioni, ha comunicato che i fondi non possono essere utilizzati per le strutture sportive. Dobbiamo trovare all'interno dei fondi di sviluppo e coesione residui in questa programmazione, sulla programmazione futura che partirà a fine 2027 per poter finanziare lo stadio".

"In tre mesi il Comune ha approvato il DIP, che è propedeutico"

"Poi c'è la discussione surreale pubblico/privato. Stiamo parlando del nulla perché anche per fare un project financing c'è bisogno di una quota parte del pubblico e una quota parte del privato. Quindi, se manca la quota parte del pubblico siscuteremo del nulla. Credo che la procedura sia giusta per capire esattamente la Regione quante risorse riesce a reperire e dopo avremo il quantum. Fatemi fare i complimenti sinceri all'amministrazione comunale che in poco meno di tre mesi, dopo che ci sono state chiacchiere per cinque anni come la squadra in Serie A, lo stadio ricostruito, di tutto e di più alla presenza di giornalisti sportivi nazionali, ha approvato un documento di indirizzo alla progettazione senza il quale si starebbe parlando del nulla".

"Il problema ad oggi è esclusivamente un problema di risorse"

Il decreto legislativo del 2027 consente assolutamente il partenariato. Ovviamente è un altro iter, che ha le sue complessità. Neanche è vero che se lo si fa interamente pubblico c'è un iter più lungo, mentre se lo si fa con il privato è più breve. Non è assolutamente così. Il problema ad oggi è esclusivamente un problema di risorse. - ha sottolineato Petracca - L'Amministrazione si è attivata, c'è un'interlocuzione in corso. È ovvio che oggi non siamo nelle condizioni di dare tempistiche come la Regione perché bisogna fare una ricognizione dei residui sui fondi di sviluppo e coesione e successivamente si potrà passare alla nuova programmazione. Quando avremo il budget di cui può disporre il Comune, a quel punto si apriranno tutti i ragionamenti successivi".