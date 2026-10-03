Avellino, denunce e sequestri: fermato anche un 50enne con confezioni di tonno Servizio congiunto della Compagnia di Avellino e della S.I.O. del 10° Reggimento Carabinieri “Campan

Una serata di controlli serrati tra Avellino e i comuni dell'hinterland. I Carabinieri della Compagnia di Avellino, insieme ai militari della S.I.O. del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, hanno passato al setaccio il territorio nell'ambito di un servizio straordinario contro la criminalità diffusa.

Il bilancio dell'attività parla di due persone deferite in stato di libertà, una segnalazione alla Prefettura per droga e diversi provvedimenti nei confronti di automobilisti.

A finire nei guai è innanzitutto un 20enne di origini straniere, residente a Monteforte Irpino e già noto alle forze dell'ordine. Il giovane è stato individuato in piazza Kennedy, nonostante fosse sottoposto a un divieto di ritorno ad Avellino per due anni.

Singolare l'intervento effettuato ad Atripalda, dove un 50enne è stato sorpreso all'interno di un supermercato mentre commetteva un furto aggravato. L'uomo, secondo quanto accertato dai militari, aveva preso dagli scaffali una decina di confezioni di tonno.

Durante i controlli è stato inoltre fermato un 30enne di Serino, trovato in possesso di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Avellino ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti.

Numeri importanti anche sul fronte dei controlli: circa 250 persone identificate e un centinaio di veicoli sottoposti a verifica. Al termine del servizio sono stati inoltre sequestrati due veicoli e ritirate due patenti di guida.

Un'operazione che ha interessato il capoluogo e le aree limitrofe e che ha visto impegnati i militari in una serie di controlli mirati per prevenire e contrastare reati e violazioni sul territorio.