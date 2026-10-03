Castelvetere sul Calore: vino, cultura e tradizioni

C'è attesa per la prima edizione di "Borgo in Calice"

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Di particolare interesse il convegno "Borgo e Cantine" alle 18.00 nella sala "Fiorentino Sullo"

Castelvetere.  

Vino, cultura e tradizioni. Di scena a Castelvetere sul Calore la prima edizione di "Borgo in Calice". Iniziativa volta a valorizzare le eccellenze del territorio, promossa dall'associazione Sant'Antonio. L'appuntamento è per questa sera.

Previste: degustazioni, cantine locali con degustazione vini e prodotti tipici per le vie del borgo, musica dal vivo, intrattenimento musicale diffuso tra i vicoli del borgo, angoli e tappe degustative dislocate in tutto il centro storico.

Di particolare interesse il convegno "Borgo e Cantine" alle 18.00 nella sala "Fiorentino Sullo".

Saluti istituzionali: Sindaco di Castelvetere sul Calore.

Interventi:

Orecchio Antonio (Presidente dell'Associazione Sant'Antonio)

Teresa Bruno (Presidente Consorzio Tutela Vini d'Irpinia)

Enrico Cataldo (Sindaco di Castelvetere sul Calore)

Maria Carmela Serluca (Assessore all'Agricoltura della Regione Campania)

Moderatore: Annibale Discepolo (Giornalista)

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