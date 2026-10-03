Sandro Abate ko a Eboli: la Feldi vince 7-4, il tabellino Doppietta di Lavrendi e reti di Felipinho, Gastaldo, Echavarria, Pietrangelo e Block per la Feldi

Sconfitta al Palasele per la Sandro Abate. La squadra irpina è stata superata con il risultato di 7-4 dalla Feldi Eboli nella quarta giornata del campionato di Serie A di futsal. Doppietta di Lavrendi e reti di Felipinho, Gastaldo, Echavarria, Pietrangelo e Block per la Feldi con le doppiette di Marcelinho ed Everton per la Sandro Abate.

Il tabellino

Futsal - Serie A

Quarta Giornata

Feldi Eboli - Sandro Abate 7-4

Marcatori: Lavrendi 1'20'', 16'55', Felipinho 8'48'', Gastaldo 26'27'', Echavarria 32'07'', Pietrangelo 33'28'', Block, Marcelinho 13'39'', 16'26'', Everton 23'26'', 35'29''

F. Eboli: Pietrangelo, Lavrendi, Selucio, Block, Breno, Gastaldo, Siddi, Echavarria, Felipinho, Di Stanio, Etzi, Marrazzo. All. Antonelli

S. Abate: Bellobuono, Everton, Grasso, Abate, Marcelinho, Galletto, Borruto, Di Luccio, Cuzzolino, Petrillo, De Rienzo, De Luca. All. Basile

Ammoniti: Borruto (S), Marcelinho (S), Selucio (F), Everton (S)

Espulso: Abate (S)