Si ribalta con il trattore, un ferito a Guardia dei Lombardi L'incidente agricolo e l'elisoccorso per il ferito

Incidente con il trattore, un ferito nell'"avellinese. È successo questa sera , 2 ottobre 2026. Un uomo è rimasto ferito questa sera nella zona di Sasso di Sopra, a Guardia Lombardi, dopo che il trattore che stava conducendo si è ribaltato. Le cause sono ancora da chiarire.

Soccorsi e trasferimento in elicottero all'Ospedale del Mare di Napoli

Il conducente è stato soccorso sul posto dai sanitari. Viste le sue condizioni, è stato trasportato in elicottero all'Ospedale del Mare di Napoli.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.