VIDEO | Fratoianni e Scotto ad Avellino nel ricordo di Raffaele Aurisicchio Le interviste al leader di AVS e al deputato del Partito Democratico

Allo Spazio Arena, in via Santissima Trinità, ad Avellino, è stato presentato il libro "La politica è parlamiento... dice Raffaele" dedicato a Raffaele Aurisicchio. All'evento hanno preso parte il segretario di Sinistra Italiana e leader di AVS Nicola Fratoianni e il deputato del Partito Democratico Arturo Scotto con il sindaco di Avellino Nello Pizza e il segretario provinciale del PD Marco Santo Alaia.

"Una cultura per costruire legami e relazioni vere"

"Il ricordo di un amico, oltre che di un compagno, che ha contribuito a fare di Sinistra Italiana quello che è oggi. - ha sottolineato Fratoianni - Raffaele ha contribuito a ricostruire il punto di vista autonomo della Sinistra e questo Paese ha grande bisogno della Sinistra. Un punto di vista capace di non rassegnarsi all'idea che la politica si trasformi in uno strumento buono solo ad amministrare, ma che sia determinata a ricostruire l'idea della politica come strumento di trasformazione della realtà nel segno dei più deboli, di chi vive condizioni di maggior difficoltà, nel segno dell'interesse generale. Lo ha sempre fatto con determinazione, con con intelligenza, con ironia e con una cultura sempre utilizzata per costruire legami, relazioni, mai per segnare una superiorità presunta o effettiva. E ci manca molto".

"Uomo del popolo, riformatore radicale e fedele agli ideali"

"Ci sono mille ricordi. C'è, intanto, una definizione. Raffaele era un comunista originale, era un uomo del popolo, che sapeva parlare ai ceti medi di questa provincia con una grande esperienza nelle grandi associazioni di massa. Era un riformatore radicale. - ha rimarcato Scotto - Era un uomo che è rimasto fedele agli ideali della sua gioventù. Da questo punto di vista credo che oggi commemoriamo una persona cui faccio fatica a parlare al passato, perché le sue domande sono ancora le domande della Sinistra di oggi".