Centenario diretto ad Avellino cade sul treno e si rompe il femore L''anziano di 100 anni era salito a bordo del treno a Praia a Mare ed era diretto ad Avellino

Cade a bordo del regionale Paola-Napoli e si frattura il femore. È accaduto a un uomo di 100 anni, residente in Campania, che era salito a Praia a Mare ed era diretto ad Avellino. L'incidente è avvenuto poco prima dell'arrivo del convoglio nella stazione di Sapri. A dare l'allarme sono stati alcuni passeggeri. Una volta raggiunto lo scalo, il treno è stato fermato e a bordo sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria, che hanno assistito l'anziano e atteso l'arrivo dei sanitari prima di procedere allo spostamento. Il personale del 118, già allertato dalla Polfer, ha raggiunto l'uomo sul convoglio, lo ha stabilizzato e lo ha trasferito in ambulanza all'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Gli accertamenti effettuati al pronto soccorso hanno evidenziato una frattura scomposta del femore. Per il centenario è stato quindi disposto il ricovero nel reparto di Ortopedia dell'ospedale saprese.