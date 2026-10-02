Morta con il suo bambino, l'Opi: cordoglio per la morte della nostra Giovanna Il cordoglio dell'Opi Avellino

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino esprime il più profondo cordoglio per la tragica e prematura scomparsa della collega Giovanna Lo Chiatto, infermiera e iscritta al nostro Ordine, venuta a mancare all’età di 32 anni, insieme al bambino che portava in grembo.

Di fronte a una perdita così drammatica, ogni parola appare insufficiente.

L’OPI Avellino si stringe con commossa partecipazione alla famiglia di Giovanna, condividendone il dolore e il senso di profondo smarrimento per una tragedia che colpisce una giovane vita e una famiglia nel momento più doloroso.

Un pensiero particolare e una speciale vicinanza sono rivolti alla sorella di Giovanna, anch’ella infermiera e iscritta al nostro Ordine, alla quale esprimiamo tutta la nostra solidarietà e il nostro affetto professionale e umano.

Nel ricordo di Giovanna, l’Ordine si unisce al dolore dei suoi familiari, dei suoi cari, dei colleghi e di quanti hanno avuto modo di conoscerla e apprezzarla.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti

dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Avellino