Il classe 2011 Pannese all'Avellino: la gioia dell'ASD Leonardo Surro La soddisfazione del club arianese per l'operazione definita con la società biancoverde

L'ASD Leonardo Surro 1993 ha comunicato sui canali ufficiali social il trasferimento del classe 2011 Emanuele Pannese al settore giovanile dell'U.S. Avellino. Il club arianese ha sottolineato la soddisfazione per il passaggio del giovane calciatore nella società del capoluogo irpino.

La nota sui social

"Ancora e sempre noi. Un altro dei nostri giovani si a?accia sul palcoscenico dei settori giovanili professionistici. È la volta di Emanuele Pannese (2011) all'Avellino. Ieri sera la firma del tesseramento nella sede del settore giovanile dell'Avellino. E così un altro irpino, un altro arianese nelle giovanili del club tanto caro al Presidente D'Agostino. Continuiamo a contribuire alla crescita dei giovani calciatori e degli uomini del domani. Altri nostri allievi in rampa di lancio. Fatti, non parole".