Avellino Basket, coach Di Carlo: "A Rimini sarà importante banco di prova" Il coach della squadra irpina: "Stiamo cercando di costruire un'identità precisa"

Domenica (ore 18) l'Halley Campania Avellino sarà ospite della Dole Basket Rimini al PalaFlaminio. Gli irpini sono reduci dall'ottimo esordio casalingo e puntano alla conferma in trasferta. "Dopo il match contro Vigevano andiamo ad affrontare una delle squadre top del campionato. - ha spiegato il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo - Il livello e la qualità dei contenuti si alzano notevolmente: Rimini vanta dinamiche consolidate, uno staff che lavora insieme da tempo e un gruppo di italiani tra i migliori dell'intera categoria, se non il migliore in assoluto. Sarà un bel banco di prova".

"Owens è in fase di inserimento"

"Stiamo cercando di costruire un'identità precisa. Essendo un gruppo nuovo, è chiaro che la nostra crescita vada testata contro avversari di questo calibro. Per questo motivo credo sia una sfida estremamente stimolante sotto diversi punti di vista. Owens? Siamo ancora in fase di inserimento. Non è al cento per cento, ma sta dimostrando una grande volontà di esserci e di dare il suo contributo. Servirà del tempo per portarlo in condizioni fisiche ottimali affinché possa far emergere tutte le sue qualità".