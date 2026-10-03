Pac 2028-2034: confronto cruciale ad Ariano sul futuro dell'agricoltura Straordinaria partecipazione e profondo interesse su una tematica di grande attualità

Straordinaria partecipazione e profondo interesse hanno segnato l'incontro-dibattito "Verso la nuova programmazione PAC 2028-2034", tenutosi nella sala del museo civico e della ceramica di Ariano Irpino.



L'evento, promosso dall'assessora all'agricoltura del comune di Ariano Irpino Sara Pannese e dal sindaco Mario Ferrante ha registrato un grande successo di pubblico, a dimostrazione di quanto il tema sia sentito e strategico per l'intero comparto produttivo del territorio.



I lavori, aperti dai saluti istituzionali del sindaco Mario Ferrante e introdotti dall'assessora all'agricoltura Sara Pannese, hanno offerto un tavolo di concertazione di altissimo livello.

La sala gremita da agricoltori, cittadini e professionisti ha confermato l'urgenza di fare rete per affrontare le sfide economiche e le nuove direttive europee del prossimo decennio.

Il dibattito, moderato dalla giornalista Barbara Ciarcia, ha visto un confronto costruttivo e trasversale. Hanno arricchito la discussione gli interventi tecnici di Carlo Coduti (Movimento Difesa Cerealicoltura Italiana-Appenninica) e della Teresa Del Giudice (Università Federico II), uniti alle prospettive portate dai presidenti degli ordini e collegi professionali (Agronomi, Agrotecnici e Periti Agrari) e dai vertici delle principali Organizzazioni Agricole Provinciali. Fondamentale anche il contributo degli Enti territoriali (Comunità Montana dell'Ufita, Consorzio di Bonifica, Gal Irpinia), che hanno ribadito la necessità di uno sviluppo rurale coeso e sinergico.

Le conclusioni, affidate a figure chiave del panorama istituzionale, hanno tracciato la rotta politica. L'analisi del Consigliere Regionale Ettore Zecchino, insieme all'autorevole intervento di Maria Carmela Serluca (Assessora all'Agricoltura della Regione Campania), ha garantito un raccordo diretto tra le istanze del territorio arianese e i tavoli decisionali regionali e nazionali.



La risposta forte e attenta del pubblico di oggi sottolinea che il comparto agricolo locale ha bisogno di risposte chiare e di un'amministrazione vicina alle proprie esigenze. L'incontro odierno rappresenta un passo concreto in questa direzione, segnando l'inizio di un percorso condiviso affinché le aziende del territorio non siano lasciate sole di fronte alle complessità e alle opportunità dei nuovi fondi europei.



L'iniziativa ha inoltre permesso ai professionisti iscritti agli ordini degli agronomi e forestali di acquisire crediti formativi professionali.



L'Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione e ringrazia tutti i relatori e i numerosi partecipanti per l'ottima riuscita di un evento cruciale per l'economia della città.