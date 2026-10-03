Dramma ad Avellino, 76enne colto da malore muore in strada I medici hanno praticato tutte le manovre di rianimazione

Dramma questa mattina in via Circumvallazione, ad Avellino, dove un uomo di 76 anni ha accusato un improvviso malore mentre si trovava in strada e si è accasciato al suolo.

L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivate due ambulanze, con i sanitari che hanno avviato subito le procedure di emergenza. I medici e gli operatori del soccorso hanno tentato in ogni modo di salvare la vita all'uomo, praticando anche il massaggio cardiaco e mettendo in atto tutte le manovre di rianimazione.

Nonostante i ripetuti tentativi da parte dei soccorritori, però, per il 76enne non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto sul posto.

Momenti di grande apprensione si sono vissuti lungo via Circumvallazione, dove la presenza delle ambulanze e dei soccorritori ha attirato l'attenzione di diverse persone. Una tragedia improvvisa che ha sconvolto quanti si trovavano nella zona e hanno assistito alle concitate operazioni di soccorso.

Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, il malore sarebbe stato all'origine del decesso.