Avellino, il finto "santone" accusato di violenza: lunedì davanti al Gip L'uomo verrà sottoposto all'interrogatorio di garanzia

di Paola Iandolo

Il finto "guaritore" - l'avellinese sessantenne S.L. finito ai domiciliari con le accuse di violenza sessuale e stalking - verrà sottoposto all'interrogatorio di garanzia lunedì alle ore 12. In quella sede affiancato dal suo legale potrà fornire la sua versione dei fatti. L'uomo - stando alle accuse - avrebbe approfittato della condizione di fragilità emotiva della persona offesa, l'ha indotta a subire atti sessuali.

Arrestato dai carabinieri un 60enne finto guaritore accusato di violenza sessuale nei confronti di una 23enne, barista in un locale del capoluogo. L'uomo è finito ai domiciliari e la prossima settimana sarà sottoposto all'interrogatorio di garanzia. La ragazza ha trovato il coraggio di denunciare grazie ad un centro antiviolenza operativo in Irpinia.

Le violenze ad agosto

Dopo averla invitata a casa sua per sottoporla ad una terapia finalizzata alla sua guarigione fisica e spirituale, l'avrebbe indotta a stendersi sul letto della sua stanza e a sfiorarla sulle parti intime e sul seno. "Vedi lo stai facendo tu, io non sto facendo niente". In un'altra circostanza, a distanza di alcuni giorni, la giovane è stata condotta nuovamente presso la sua abitazione.

Per intimorirla le ha indicato la pistola presente nel comodino. L'uomo le ha riferito che si sarebbe suicidato se lei non lo avesse assecondato nelle sue richieste morbose. Quando la ragazza ha provato poi ad interrompere il rapporto di frequentazione, l'ha minacciata di utilizzare le registrazione captate durante un loro incontro: "se non posso averti io, non ti deve avere nessuno, la tua relazione è finita"..."hai tempo tre giorni o stai con me e ti darò tutto quello che vuoi o stai contro di me e la tua vita diventerà un inferno".

Le minacce e le molestie

Contestate anche le minacce e molestie nei confronti della 23enne. Episodi che nella persona offesa hanno provocato uno stato di paura nonchè un fondato timore per la sua incolomità al punto da costringerla ad alterare le sue abitudini di vita, a limitare la sua libertà di movimento a guardarsi continuamente intorno, a gestire la paura di essere pedinata sino a maturare propositi suicidari.