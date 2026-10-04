Serie B Nazionale, Scandone Avellino ko al PalaDelMauro: Chiusi vince 71-80 Coach Dell'Imperio: "C’è stato un approccio negativo e un atteggiamento che non mi è piaciuto"

Esordio amaro nel campionato di Serie B Nazionale per la Scandone Avellino. I lupi escono sconfitti dal match casalingo contro l'Umana San Giobbe Chiusi con il risultato di 71-80. Sotto 32-42 all'intervallo, i lupi sfiorano la rimonta in più occasioni, ma in forzatura, con i toscani abili a riallungare nella fase clou per la vittoria in trasferta. Domenica prossima la Scandone sarà ospite della Ristopro Fabriano. "Faccio innanzitutto i complimenti a Chiusi. Da parte nostra c’è stato un approccio negativo e un atteggiamento che non mi è piaciuto e che dovremo necessariamente rivedere. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Ciro Dell'Imperio, nel post-gara - Volevamo iniziare il campionato in maniera diversa, perché affrontando le partite in questo modo non possiamo andare lontano".

"Dinamiche di gioco da sistemare"

"Mi assumo pienamente la responsabilità della prestazione. Adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare ancora più duramente per diventare squadra nel minor tempo possibile, imparando a riconoscere e valorizzare i nostri punti di forza. -ha aggiunto Dell'Imperio - Ci sono ancora diverse dinamiche di gioco da sistemare, sia sul piano tecnico sia sotto l’aspetto della mentalità. Dovremo utilizzare questa settimana per farci trovare pronti alla difficile trasferta di Fabriano".

Il tabellino

LNP - Serie B Nazionale

Seconda Giornata

Scandone Avellino - Umana San Giobbe Chiusi 71-80

Parziali: 16-20, 16-22, 21-16, 18-22

Scandone: Vedovato 9, Vecerina 13, Farias, C. Carullo, Frattoni 13, Jackson 5, A. Carullo, Maresca 11, Voltolini 2, Stefanini 7, Verazzo 11, Donda. All. Dell’Imperio

Chiusi: Natale 4, Bertocco 5, Favaretto 14, Bonivento, Candotto 5, Berra 9, Querci 5, Raffaelli 6, Rasio 15, Zucca 9, Macrì 8. All. Di Lorenzo