"Mi ha aggredita in auto": fugge seminuda nei boschi, 55enne rischia il processo Il Gup del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, ha fissato per il 25 novembre l’udienza

La Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio di un 55enne residente in un comune della provincia, accusato di violenza sessuale ai danni di una cinquantenne di nazionalità polacca. L’uomo è difeso dal penalista Stefano Vozella.

Il Gup del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, ha fissato per il prossimo 25 novembre l’udienza preliminare, chiamata a valutare la richiesta di rinvio a giudizio firmata dal sostituto procuratore Cecilia De Angelis. I fatti contestati risalgono al settembre del 2024 e sarebbero avvenuti in una zona boschiva tra Aiello del Sabato e Solofra.

L’episodio

Secondo quanto denunciato dalla donna, la cinquantenne sarebbe salita a bordo dell’auto del 55enne per ottenere un passaggio. I due si conoscevano, ma durante il tragitto l’uomo avrebbe deviato verso una zona isolata e boschiva di Aiello del Sabato, invece di accompagnarla a casa.

Sempre secondo la ricostruzione contenuta nella denuncia, il 55enne avrebbe quindi tentato di avere un rapporto sessuale contro la volontà della donna, arrivando a strapparle alcuni indumenti. La vittima sarebbe riuscita a divincolarsi e a fuggire dall’auto seminuda, chiedendo aiuto. A soccorrerla sarebbe stato un passante.

Sul caso sono state svolte le indagini dei Carabinieri, che hanno ricostruito la vicenda e trasmesso gli elementi raccolti alla Procura di Avellino. Al termine degli accertamenti, il sostituto procuratore Cecilia De Angelis ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio.

La vicenda approderà ora davanti al Gup il 25 novembre, quando sarà celebrata l’udienza preliminare nei confronti del 55enne, chiamato a rispondere dell’accusa di violenza sessuale.