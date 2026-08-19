"Mi ha aggredita in auto": fugge seminuda nei boschi, 55enne rischia il processo

La Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio di un 55enne residente in un comune della provincia, accusato di violenza sessuale ai danni di una cinquantenne di nazionalità polacca. L’uomo è difeso dal penalista Stefano Vozella.
Il Gup del Tribunale di Avellino, Antonio Sicuranza, ha fissato per il prossimo 25 novembre l’udienza preliminare, chiamata a valutare la richiesta di rinvio a giudizio firmata dal sostituto procuratore Cecilia De Angelis. I fatti contestati risalgono al settembre del 2024 e sarebbero avvenuti in una zona boschiva tra Aiello del Sabato e Solofra.
L’episodio
Secondo quanto denunciato dalla donna, la cinquantenne sarebbe salita a bordo dell’auto del 55enne per ottenere un passaggio. I due si conoscevano, ma durante il tragitto l’uomo avrebbe deviato verso una zona isolata e boschiva di Aiello del Sabato, invece di accompagnarla a casa.
Sempre secondo la ricostruzione contenuta nella denuncia, il 55enne avrebbe quindi tentato di avere un rapporto sessuale contro la volontà della donna, arrivando a strapparle alcuni indumenti. La vittima sarebbe riuscita a divincolarsi e a fuggire dall’auto seminuda, chiedendo aiuto. A soccorrerla sarebbe stato un passante.
Sul caso sono state svolte le indagini dei Carabinieri, che hanno ricostruito la vicenda e trasmesso gli elementi raccolti alla Procura di Avellino. Al termine degli accertamenti, il sostituto procuratore Cecilia De Angelis ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio.
La vicenda approderà ora davanti al Gup il 25 novembre, quando sarà celebrata l’udienza preliminare nei confronti del 55enne, chiamato a rispondere dell’accusa di violenza sessuale.