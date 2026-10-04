Avellino, la tragedia di Giovanna: martedì gli esami medico-legali Sarà dato mandato al medico legale per eseguire l'esame autoptico e stabilire le cause del decesso

di Paola Iandolo

La Procura di Avellino conferirà martedì 6 ottobre, alle 10:30, l'incarico per l'autopsia su Giovanna Lo Chiatto, la 32enne originaria di Forino, al nono mese di gravidanza, morta improvvisamente venerdì mattina insieme al bambino. L'esame autoptico dovrà stabilire le cause del decesso.

Il fascicolo aperto per omicidio colposo

Il fascicolo è stato aperto dalla procura avellinese contro ignoti. A coordinare le indagini il sostituto procuratore Italo De Felice. Non ci sono al momento indagati. La famiglia della donna si è affidata agli avvocati Innocenzo Massaro e Livio Liguori, che potranno nominare propri consulenti che prenderanno parte agli accertamenti irripetibili che inizieranno con ogni probabilità già martedì.

Le prime acquisizioni

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano hanno già ascoltato a sommarie informazioni i familiari della donna, tra cui il compagno di Giovanna, per ricostruire quanto accaduto prima del malore. I militari hanno provveduto ad acquisire la documentazione medica eseguita durante la gravidanza.





