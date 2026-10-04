Venerdì Avellino-Sampdoria: il programma allenamenti dei lupi Ecco come ripartono i biancoverdi verso la sfida di campionato

Venerdì (ore 20.30) l'Avellino affronterà la Sampdoria al "Partenio-Lombardi" e alle 16, con l'impianto sportivo a porte aperte (accesso libero in Tribuna Montevergine), i lupi riprenderanno la preparazione. Da domani gli allenamenti proseguiranno lontani da occhi indiscreti con sedute mattutine ad eccezione della rifinitura, in programma giovedì nel pomeriggio. Alla ripresa verso la sfida di campionato contro i blucerchiati Nesta non potrà contare su Faticanti e Moruzzi, ancora impegnati con l'Italia Under 21. Domani (ore 18.15) gli azzurrini affronteranno la Polonia a Pescara e martedì i due biancoverdi faranno rientro in Irpinia.

Il programma degli allenamenti

Domenica ore 16 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Lunedì ore 11 (porte chiuse)

Martedì ore 11 (porte chiuse)

Mercoledì ore 11 (porte chiuse)

Giovedì ore 16 (porte chiuse)