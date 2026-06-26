Avellino Basket, Nevola: "Vogliamo creare un gruppo solido e di carattere" Il gm del club irpino: "Annunceremo un esterno italiano e poi il nostro primo giocatore straniero"

Gli ingressi di Palumbo, Della Rosa e Serpilli nel roster dell'Halley Campania Avellino Basket e testa ai prossimi obiettivi per il club biancoverde, che con il commento del general manager Antonello Nevola, ha fatto il punto della situazione sul mercato. "Nelle prossime ore annunceremo un esterno italiano e successivamente il nostro primo giocatore straniero. - ha affermato il gm della società irpina - La costruzione della squadra, seppur con le normali difficoltà di questa sessione di mercato, procede positivamente. Il nostro intento è creare un gruppo solido e di carattere, capace di rispecchiare le ambizioni del club e di far divertire il nostro pubblico".

"Roster e definizione dello staff"

"Al momento il focus è dedicato al completamento del roster e alla definizione dello staff tecnico. - ha aggiunto Nevola - Ci tengo a ringraziare particolarmente la proprietà, il title sponsor Halley Campania e tutti i partner che hanno già aderito al progetto. Grazie alla loro fiducia e ai loro investimenti, l'Avellino Basket sta assemblando una squadra pronta a raggiungere obiettivi sempre più importanti".