Ariano: associazioni a raccolta, si programma in anticipo il cartellone estivo Riunione a palazzo di città con il sindaco Mario Ferrante

Ben 47 associazioni hanno incontrato oggi il sindaco Mario Ferrante nella sala consiliare Giovanni Grasso per il primo incontro organizzativo per la programmazione del cartellone dell'estate arianese 2026! Presenti il vice sindaco Giovannantonio Puopolo, gli assessori Sara Pannese e Crescenzo Perrina.

Ad annunciarlo è la consigliera comunale Filomena Gambacorta. "Per le associazioni che ancora non avessero provveduto c'è ancora tempo per presentare i propri progetti. Data ultima 10 luglio! L'estate ci aspetta!"

Confermate le manifestazioni di punta dell'estate arianese che come ogni anno richiamano un gran numero di turisti ed emigranti.

Cosa chiede la città. Lo abbiamo verificato tra gente. Ecco le prime indicazioni:

"Manifestazioni meno dispersive ma più raccolte e partecipate, come ad esempio vicoli ed arte nata grazie all'ingegno di Carmine Iuorio. C'è chi consiglia il gran ritorno nel borgo antico della Guardia, coinvolgendo via tribunali e il corso principale evitando una disastrata Russo-Anzani, rivelatasi poco idonea nel corso degli anni. Una maggiore rivalutazione della villa comunale, dove però va disciplinato l'uso di palloni e biciclette soprattutto sul grande prato. Cosa che purtroppo sta prendendo piede, nonostante il grande sforzo degli operai in questi giorni".