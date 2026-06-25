Nuovi capi squadra dei vigili del fuoco: orgoglio anche Grottaminarda

Concorso interno per ricoprire il ruolo di capo squadra. Esame superato al comando provinciale di Avellino, per Antonio Manganiello e Carmine Corrado entrambi in servizio al distaccamento dei vigili del fuoco di Grottaminarda.
Il primo ricoprirà l’incarico a Barletta e il secondo a Varese. La promozione richiede infatti la copertura di posizioni vacanti a livello nazionale e l'ammissione al corso di formazione professionale.
La graduatoria finale è stata approvata con decreto n. 1027 del 13 marzo 2026. Esiti degli esami disponibili sulla Piattaforma e-learning dei Vigili del Fuoco. A Manganiello e Corrado, attivamente operativi sul campo, le congratulazioni per il meritato avanzamento di carriera.
Dodici in totale i vigili del fuoco del comando di Avellino con destinazioni siamo Isernia, Reggio Emilia, Pordenone e Gorizia. Qui l'articolo principale con la soddisfazione del comandante provinciale Alessandra Rilievi.