Nuovi capi squadra dei vigili del fuoco: orgoglio anche Grottaminarda

La promozione di Antonio Manganiello e Carmine Corrado

nuovi capi squadra dei vigili del fuoco orgoglio anche grottaminarda

La consegna dei caschi rossi rossi ha sancito ufficialmente questo passaggio di qualifica ampiamente meritato...

Grottaminarda.  

Concorso interno per ricoprire il ruolo di capo squadra. Esame superato al comando provinciale di Avellino, per Antonio Manganiello e Carmine Corrado entrambi in servizio al distaccamento dei vigili del fuoco di Grottaminarda.

Il primo ricoprirà l’incarico a Barletta e il secondo a Varese. La promozione richiede infatti la copertura di posizioni vacanti a livello nazionale e l'ammissione al corso di formazione professionale.

La graduatoria finale è stata approvata con decreto n. 1027 del 13 marzo 2026. Esiti degli esami disponibili sulla Piattaforma e-learning dei Vigili del Fuoco. A Manganiello e Corrado, attivamente operativi sul campo, le congratulazioni per il meritato avanzamento di carriera.

Dodici in totale i vigili del fuoco del comando di Avellino con destinazioni siamo Isernia, Reggio Emilia, Pordenone e Gorizia. Qui l'articolo principale con la soddisfazione del comandante provinciale Alessandra Rilievi.

Ultime Notizie