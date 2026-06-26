Ariano: ancora danneggiamento e deturpazione nel parcheggio Calvario L'ennesima scorribanda vandalica ad opera di ragazzini

Ancora danneggiamento e deturpazione nel parcheggio Calvario ad Ariano Irpino. L'ennesima scorribanda vandalica ad opera di ragazzini. Hanno preso di mira ogni cosa, dal sistema antincendio alla segnaletica interna fino alle telecamere. Mira imbrattate, segnaletoca manomessa e a terra i resti di un'inciviltà inaudita. Una mancanza di rispetto verso un bene pubblico della città, diventato davvero inguardabile.

Dell'accaduto è stata informata la polizia municipale e l'area tecnica comunale. Gli operai hanno rimesso in ordine i vari angoli del silos presi di mira per noia dai soliti imbecilli.

Non meno grave la situazione in villa comunale dove si continua ad arrecare danni al prato e aiuole con palloni pesanti e biciclette. E come se non bastasse c'è chi addirittura fa sparire i fiori appena piantati. Gli operi hanno sorpreso una donna che aveva appena strappato alcuni fiori per portarli via.

Il parcheggio Calvario figura tra gli obiettivi dell'amministrazione Ferrante. L'intento è quello di rivitalizzarlo attraverso una riorganizzazione totale. Ma intanto vanno individuati e puniti i responsabili di tali azioni che potrebbero appartenere a qualsiasi genitore che in questo momento sta leggendo questo articolo. Nessuno ha mai pagato per queste azioni vandaliche rimaste finora impunite.

L'amministrazione comunale a partire dal sindaco Mario Ferrante, ha espresso profonda indignazione per l'accaduto, confidando nel sistema di video sorveglianza interno affichè si possa fare luce sull'accaduto e punire i responsabili.