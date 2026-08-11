Bagno di folla per la notte bianca ad Ariano: grande successo Locali pubblici affollati e via vai di clienti dalle varie attività commerciali

Locali pubblici affollati con file alle casse che non si vedevano da tempo, via vai di clienti nei vari negozi ben allestiti, musica e divertimento per i bambini. Successo, ben oltre le previsioni per la notte bianca di San Lorenzo ad Ariano Irpino.

Un fiume umano da piazza Duomo alla villa comunale, passando per via d'Afflitto e via tribunali, via castello e piazza Lusi. Tanti arianesi in strada, ma anche forestieri, molti dei quali emigranti. E c'è chi è giunto anche da fuori città e provincia. Presenti in strada gran parte degli amministratori comunali. Vespe in bella mostra in piazza plebiscito in occasione del primo memorial Domenico Cusano.

Non sono mancate scene di inciviltà già dal pomeriggio, soprattutto in piazza Duomo, dove più volte è dovuta intervenire la polizia municipale per scoraggiare la sosta di auto e moto sulla nuovissima pietra bianca davanti all'ingresso della basilica cattedrale. Una brutta abitudine che sempre essere diventata incorreggibile.

Un'ultima nota stonata a giudizio di molti visitatori, l'illuminazione fioca lungo il corso e soprattutto ai piedi del castello normanno e o viali della villa comunale. Ma nonostante ciò per le strade e piazze nuove la notte bianca è stata sicuramente un bel colpo d'occhio.