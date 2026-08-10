Mercogliano, persone sospette e furti tentati, il sindaco: è massima allerta L'avviso del sindaco Vittorio D'Alessio: chiudete porte e finestre, segnalate i sospetti

Presenze sospette in paese, scatta l'allerta a Mercogliano. L'avviso in serata è arrivato sui social dal sindaco Vittorio D'Alessio che dice: Cari concittadini, mi sono giunte diverse segnalazioni riguardanti la presenza di persone sospette e possibili tentativi di furto in alcune zone specifiche del nostro Comune. Vi invito a prestare la MASSIMA attenzione in particolare nelle seguenti aree: Via Don Gennaro, Via Cerreta, Via Acqua Micaletti - spiega il sindaco -.

Ci tengo a rassicurarvi che ho già allertato i Carabinieri della nostra Stazione. Le Forze dell'Ordine sono state informate e stanno intensificando i controlli e i pattugliamenti sul territorio per monitorare la situazione e garantire la sicurezza di tutti.

Per prevenire spiacevoli episodi, vi chiedo la massima collaborazione: Assicuratevi di chiudere sempre bene portoni, cancelli e finestre, anche se vi assentate per poco tempo. Non aprite a sconosciuti. Segnalate IMMEDIATAMENTE al 112 qualsiasi movimento sospetto, presenza di persone o veicoli estranei che si aggirano con insistenza nelle vostre strade.

Il controllo del territorio è un gioco di squadra: la vostra attenzione è il primo e più importante strumento di prevenzione. Restiamo vigili. Insieme proteggiamo la nostra Mercogliano."