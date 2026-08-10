Avella, bomba a Ranucci: tra gli irpini e Gomes un'amicizia risalente nel tempo Tra Pellegrino D'Avino e il tuttofare di Lavitola, Gomes il rapporto di amicizia risale al 2021

di Paola Iandolo

A reclutare gli irpini - ad avviso degli inquirenti romani - è stato il tuttofare di Valter Lavitola, finito in carcere con le accuse di aver concepito il disegno delittuoso. Lavitola avrebbe dato mandato a Gomes Clesio Tavares di individuare i soggetti in grado di reperire l'esplosivo e di compiere l'attentato davanti all'abitazione di Ranucci. Dall'analisi dei messaggi di whats tra Pellegrino D'Avino di Avella e camerunense Tavares vi è un'amicizia risalente nel tempo, dal 2021. Tra i due vi era un rapporto fraterno. L'irpino aveva memorizzato il suo numero indicandolo con "Clesio Fratm". Ed è Clesio Gomes Tavares a contattare Pellegrino D'Avino il 10 ottobre del 2025. In un messaggio gli chiede se "quel fatto si poteva fare". Dopo aver avuto riposta affermativa cerca di sopperire anche alle richieste di D'Avino: mettergli a disposizione un'auto per il primo sopralluogo. Tavares li accompagna sul posto con la macchina del suocero. Lavitola avrebbe partecipato personalmente, insieme a Gomes, a un primo sopralluogo esplorativo il 15 settembre 2025.

Le richieste di Pellegrino D'Avino

Dalle indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo di Roma sembra che Clesio Tavares abbia trovato anche altri tipi di lavori all'irpino Pellegrino D'Avino o almeno in un messaggio whatsapp inviato da D'Avino a Tavares emerge che gli chiede di "Trovim un lavoro con giacca e cravatta". Per chi indaga le misure restrittive si fondano su un impianto accusatorio solido e concorde e le risultanze derivano dall'analisi incrociata dei tabulati telefonici e telematici delle celle serventi l'area dell'attentato, dal tracciamento dei veicoli coinvolti nelle fasi preparatorie e dall'esame forense dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che hanno smentito i tentativi di precostituirsi degli alibi difensivi. Particolarmente significativo anche un altro sms che Pellegrino D'Avino invia a Tavares alcuni secondi dopo l'attentato "It Ok". Ma Clesio non risponde e allora alle 23.09 del 16 ottobre 2025 (sera dell'attentato a Ranucci) Pellegrino D'Avino invia il messaggio "Dormi?". Ma Tavares risponde solo l'indomani mattina alle 8.00.25 con un semplice "Buongiorno".