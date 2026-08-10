Pietrastornina: musica e solidarietà nel borgo medievale Donatorinati e la fanfara della polizia lunedì 17 agosto

Promozione e diffusione dei valori della solidarietà e della legalità: questo l’obiettivo del circolo socio culturale, presidente Matteo Piantedosi ministro dell’Interno.

La giornata del 17 agosto sarà dedicata ad una raccolta straordinaria di sangue dalle ore 08.00 alle ore 11.30 in piazza Vittorio Veneto un ‘autoemoteca della Frates con personale medico, accoglierà i volontari che vorranno compiere un gesto di altruismo e alle 21.30 le note musicali della Fanfara della Polizia di Stato, allieteranno il borgo medievale di Pietrastornina.

Una sinergia istituzionale quella tra Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, che vede impegnati in una nobile causa uomini e donne in divisa con grande impegno ed entusiasmo per il prossimo.

Lo spettacolo della Fanfara si terrà sull’elegante e storico sagrato della Chiesa Madre: consacrata nel 1761, la Chiesa della Santissima Annunziata è caratterizzata da una torre campanaria sulla sinistra ed oltre, ad essere un simbolo religioso di Pietrastornina , arricchisce il patrimonio artistico- religioso.

La Fanfara, che ha sede a Roma è composta da circa cinquanta musicisti: partecipa non solo alle cerimonie della Polizia di Stato come i giuramenti degli allievi agenti presso le Scuole di Polizia, ma anche ad eventi culturali e a scopo benefico, di rilievo nazionale ed internazionale. In questi anni le note della Fanfara sono risuonate anche all’Estero, ma soprattutto negli splendidi scenari delle piazze e dei teatri d’Italia.

La musica è un viaggio tra radici e futuro ed è importante creare momenti di aggregazione culturale, affinchè siano sempre occasioni per trasmettere valori preziosi per i giovani. A guidare l’esibizione della Fanfara il maestro direttore Massimiliano Profili. Presentatrice della serata Sonia D’Antonio.

La Guglia Rocciosa di Pietrastornina, autenticità del borgo medievale, con le sue luci caratteristiche, farà da sfondo al concerto della Fanfara della Polizia di Stato

Sarà possibile seguire l’evento sulla pagina facebook del Circolo Petra Strumilia: Facebook.comStrumilia.