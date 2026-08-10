Monza senza tifo organizzato allo stadio nel match contro l'Avellino Decisione da parte dei gruppi della Curva Davide Pieri

La Curva Davide Pieri, il tifo organizzato del Monza, ha annunciato l'assenza nel match di Coppa Italia, il trentaduesimo di finale contro l'Avellino. Il titolo di ingresso per la gara, in programma venerdì (ore 20.45), non è incluso nell'abbonamento per il campionato e i gruppi organizzati hanno deciso di non presenziare alla sfida di Coppa.

Il comunicato della Curva Davide Pieri

"Il 14 agosto riparte ufficialmente la nuova stagione calcistica, con il primo turno di Coppa Italia. Apprendiamo con stupore che, contrariamente a una consolidata consuetudine degli ultimi anni, il titolo di ingresso per questa partita non sarà incluso nell’abbonamento sottoscritto per la stagione sportiva. Potrà sembrare un dettaglio, ma per noi non lo è. - si legge nella nota del tifo organizzato - È un piccolo gesto che, negli anni, aveva rappresentato una forma di attenzione e di rispetto nei confronti di chi segue il Monza incondizionatamente, affrontando costi sempre più elevati per essere presente.

A partire dal caro biglietti, che ha ormai reso i settori cosiddetti "popolari" tutt’altro che accessibili, fino alle numerose spese che ogni stagione gravano sulle spalle dei soliti noti: quelli che ci sono sempre, in casa e in trasferta, indipendentemente da risultati, categoria e difficoltà. Noi queste spese continuiamo a sostenerle per una sola ragione: il Monza. Proprio per questo, riteniamo che questo modo di rapportarsi con la propria tifoseria non sia accettabile.

Di fronte a questa scelta, i gruppi organizzati comunicano che non presenzieranno alla gara di Coppa Italia del 14 agosto. Non è una questione di prezzo del singolo biglietto. È una questione di rispetto, considerazione e appartenenza. Curva Davide Pieri".