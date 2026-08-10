Tir in fiamme, code e caos in Autostrada: A16 chiusa tra Grottaminarda e Candela I percorsi alternativi

Alle ore 15:30 circa, sulla A16 Napoli-Canosa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, in direzione Canosa, a causa di un mezzo pesante in fiamme all'altezza del km 85.0. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della 6° Direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 5 chilometri di coda verso Canosa.

I percorsi alternativi

Gli utenti in A16 diretti verso Canosa devono uscire alla stazione di Grottaminarda, percorrere la SS90 in direzione Ariano Irpino, proseguire sulla SS 161 per poi percorrere la SS 655 in direzione Candela. Per i mezzi pesanti diretti verso Bari, si consiglia di anticipare l'uscita a Avellino Est e percorrere la SS400 Ofantina in direzione Candela.