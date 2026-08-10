Riparte l'Avellino Basket: prime visite mediche Domani, alle 19, appuntamento allo store per foto e autografi con i tifosi

Via alla stagione 2026/2027 con le prime visite mediche per l'Halley Campania Avellino Basket. "Presenti tutti gli alteti del gruppo biancoverde ad eccezione di Mussini ed Owens, che arriveranno nei prossimi giorni. - si legge nella nota ufficiale del club irpino - A salutare il gruppo biancoverde anche il presidente Giuseppe Lombardi".

Domani sera appuntamento allo store

"Una volta completato il ciclo dei controlli medici, i biancoverdi da questa settimana svolgeranno test fisici ed atletici, per poi ritrovarsi domenica 16 agosto al PalaDelMauro per il primo allenamento della stagione 2026/2027. Aggregati alla prima squadra in questo inizio di preparazione gli under Emidio Zuccardi, Leonardo Spagnoli e Martino Falappi". Domani, dalle 19 alle 20, i giocatori faranno visita allo store dell'Avellino Basket al corso Vittorio Emanuele per incontrare i tifosi per foto e autografi.