Minaccia di morte, danneggiamento e violenza privata: arrestato 47enne a Lioni Intervento dei Carabinieri di Teora che hanno arrestato l'uomo

I Carabinieri della Stazione di Lioni unitamente ai militari della Stazione di Teora hanno tratto in arresto un 47enne della provincia di Salerno, ritenuto responsabile di “Minaccia grave”, “Danneggiamento” e “Violenza privata”. In particolare, nella serata di ieri, a seguito di richiesta pervenuta al “112”, i Carabinieri sono prontamente intervenuto nel centro abitato di Lioni dove un uomo, nel rientrare a casa, sarebbe stato minacciato di morte ed inseguito da una persona che gli avrebbe anche danneggiato l’auto sulla quale viaggiava.

Indagini e intervento

Avviate le indagini, grazie anche alla visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, nel giro di qualche ora i Carabinieri hanno identificato, rintracciato e bloccato il presunto responsabile. Ancora da chiarire i motivi dell’aggressione. Il 47enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Avellino.

Impegno per la sicurezza

L’operazione conferma l’impegno dei Carabinieri nel monitoraggio del territorio garantendo sicurezza e legalità.