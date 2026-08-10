Ariano, 12 ore no stop: obiettivo raggiunto, un defibrillatore in villa comunale Marathon club: "E' un risultato che appartiene a tutti"

Un obiettivo che sembrava ambizioso, ma che oggi è diventato realtà: la villa comunale di Ariano Irpino avrà il suo defibrillatore.



È questo il risultato più bello della nostra 12 ore no stop: aver trasformato lo sport, la solidarietà e la partecipazione in qualcosa di concreto, destinato a rendere la nostra comunità più sicura.



Un risultato che appartiene a tutti.

"Grazie alla cittadinanza di Ariano Irpino, che ancora una volta ha dimostrato grande sensibilità e generosità.

Un grazie speciale all’associazione L’albero del cuore, per aver condiviso con noi questo importante progetto e per il prezioso impegno nella promozione della cultura della prevenzione e del primo soccorso.



Grazie all’amministrazione comunale presente con il sindaco Mario Ferrante e una delegazione di amministratori, per la disponibilità e la collaborazione.



Un sentito ringraziamento alla Farmacia Ciccarelli, sponsor della manifestazione, per aver sostenuto concretamente questa iniziativa e per la vicinanza dimostrata alla nostra associazione e al territorio.



Grazie anche a Centro Fitness Ariano e all’istruttore Vincenzo Scrima, per il prezioso contributo e per aver condiviso con noi lo spirito e i valori di questa giornata.



E grazie, infine, a tutti i soci, agli amici e ai conoscenti della Marathon Club Ariano, che con il loro impegno, la loro presenza e il loro entusiasmo hanno reso possibile questo risultato".

Ognuno ha fatto la propria parte. E insieme è stato raggiunto il traguardo più importante. Perché una gara si può vincere con il tempo, ma ci sono traguardi che valgono molto di più.

Questo è uno di quelli. Un defibrillatore nella villa comunale significa prevenzione, sicurezza e, soprattutto, una possibilità in più di salvare una vita.

"Grazie Ariano. La 12 ore no stop ha corso per tutti noi. E oggi la nostra comunità è più sicura. Ora partirà la formazione ed è intenzione dell'amminoistrazione comunale di installarlo al più presto in villa comunale".