Avellino, caos e code sulla variante: tir di traverso dopo un incidente Sul posto polizia e vigili del fuoco di Avellino

Caos e code sulla variante di Avellino a poca distanza dalla rotatoria di Torrette di Mercogliano. Per cause da accertare un tir si è messo di traverso dopo un incidente paralizzando praticamente il traffico. Sul posto è stato necessario l'intervento di una pattuglia della polizia e di alcune squadre dei vigili del fuoco partite dalla vicina caserma provinciale.

I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area spostando l'automezzo pesante dalla carreggiata. Maggiori particolari nelle prossime ore.