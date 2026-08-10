Avellino: testa alla Coppa Italia, due eventi con i tifosi in provincia Venerdì il primo match ufficiale a Monza, il programma settimanale dei lupi

Alle 17.30 sarà ripresa della preparazione per l'Avellino verso il primo match ufficiale nella stagione 2026/2027. Venerdì, alle 20.45, i lupi saranno ospiti del Monza per il trentaduesimo di finale di Coppa Italia. Allenamento pomeridiano in avvio di settimana con il "Partenio-Lombardi" a porte aperte (ingresso in tribuna Montevergine per tifosi e stampa), da domani sedute mattutine alle ore 10 fino a giovedì. L'U.S. Avellino ha ufficializzato altri due appuntamenti in provincia. Domani, alle 18, una delegazione composta da calciatori e dirigenti prenderà parte all'inaugurazione del club "Prigionieri di una Fede" a San Sossio Baronia. Mercoledì sera, invece, un'altra rappresentanza del club biancoverde parteciperà allo Sturno Sport Festival allo stadio "Castagneto".

Gli allenamenti e il programma extracampo

Lunedì ore 17.30 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Martedì ore 10 (porte chiuse)

Martedì ore 18:00: una delegazione composta da calciatori e dirigenti presenzierà all’inaugurazione del club "Prigionieri di una Fede" di San Sossio Baronia

Mercoledì ore 10 (porte chiuse)

Mercoledì: una delegazione composta da calciatori e dirigenti presenzierà allo Sturno Sport Festival presso lo Stadio "Castagneto" di Sturno

Giovedì ore 10 (porte chiuse)