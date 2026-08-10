Grottaminarda, libri di testo: al via le domande per i voucher Destinati agli studenti delle scuole secondarie

L'amministrazione comunale di Grottaminarda informa che è stato pubblicato l'avviso pubblico per la concessione dei voucher destinati alla fornitura totale o parziale dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2026/2027.

L'iniziativa, finanziata con un fondo complessivo di 16.652,53 euro, è rivolta agli alunni residenti e frequentanti le scuole del territorio comunale appartenenti a nuclei familiari con Isee 2026 non superiore a 13.300 euro.

Le risorse saranno assegnate con priorità alle famiglie rientranti nella prima fascia Isee (fino a 10.633 euro); solo in presenza di fondi residui saranno finanziate le domande della seconda fascia (da 10.633,01 a 13.300 euro).

Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma "Servizi scolastici digitali", accessibile dal sito istituzionale del comune di Grottaminarda, utilizzando le credenziali Spid, carta d'identità elettronica (Cie) o carta nazionale dei servizi (Cns). Non saranno accettate domande cartacee.

Le finestre temporali per la presentazione delle istanze sono così articolate:

Dal 10 al 31 agosto 2026 per i nuclei familiari appartenenti alla prima fascia Isee, dal 1° settembre al 31 ottobre 2026 per i nuclei familiari appartenenti alla seconda fascia Isee.

Alla domanda dovranno essere allegati un documento di identità e l'attestazione Isee 2026 in corso di validità. Al termine dell'istruttoria, il voucher sarà emesso in formato digitale e potrà essere utilizzato esclusivamente presso le librerie e cartolibrerie accreditate con il comune di Grottaminarda.

L'amministrazione invita le famiglie interessate, in particolare quelle appartenenti alla prima fascia Isee, a presentare la domanda tempestivamente, così da agevolare le procedure di assegnazione dei contributi.

Per informazioni e assistenza è attivo il servizio di supporto telefonico al numero 0825 445211, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Tutti i dettagli dell'avviso sono disponibili sul sito istituzionale del comune di Grottaminarda e sull'albo Pretorio online.