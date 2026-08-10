Cervinara, neo pensionata dona un defibrillatore: quattro quelli operativi Nei prossimi giorni si procederà con l'installazione dei dispositivi

di Paola Iandolo

A Cervinara arriva un altro defibrillatore A donarlo alla cittadina della Valle Caudina, Maria Onofrio. Nel giorno del suo pensionamento ha scelto di compiere un gesto di profonda generosità verso il proprio paese donando all'amministrazione comunale un defibrillatore semiautomatico da esterno. Il dispositivo troverà collocazione nel cuore pulsante della cittadina, in Piazza Municipio, garantendo un presidio salvavita accessibile a chiunque ne abbia bisogno. Alla cerimonia di consegna hanno preso parte il sindaco Filuccio Tangredi, l'assessore Raffaella Cioffi, il presidente del Consiglio Comunale Antonio Vaccariello e la consigliera Vittoria Porreca, tutti concordi nel sottolineare il grande valore civico e umano dell'iniziativa. Visibilmente commossa, Maria Onofrio ha espresso grande orgoglio nell'offrire questo strumento alla cittadinanza in memoria del padre Fortunato, accompagnando il gesto con l'auspicio che il dispositivo non debba mai servire, ma possa rappresentare una presenza rassicurante e portare serenità a tutti i residenti.

Obiettivo: la tutela della salute pubblica

L'iniziativa segna un ulteriore e fondamentale passo in avanti nel percorso di tutela della salute pubblica intrapreso dall'amministrazione locale. Il sindaco Filuccio Tangredi, nel ringraziare calorosamente la concittadina per il nobile gesto, ha tracciato il piano previsto per accrescere la tutela della salute pubblica. Infatti nei prossimi giorni si procederà con il montaggio dei dispositivi su tutto il territorio comunale, portando a quattro il numero totale dei defibrillatori operativi. Contestualmente, con la riapertura delle scuole a settembre, prenderanno il via specifici corsi di formazione rivolti alla popolazione e al personale scolastico per garantire un utilizzo tempestivo, consapevole ed efficace di questi preziosi strumenti salvavita.