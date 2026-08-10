BigMama, Ferragosto ad Avellino: "Qui ci sono le mie radici, non vedo l'ora" Avellino, la rapper di San Michele di Serino pronta per il concertone ad Avellino del 16 agosto

E' felice ed è pronta per scatenare la piazza di Avellino con tutta la sua energia e il suo talento: BigMama, al secolo Marianna Mammone, è pronta a tornare sul palco della sua Irpinia, per l'attesissimo concertone di Ferragosto ad Avellino. appuntamento è quello del prossimo sedici agosto per una kermesse che la vedrà alternarsi con i The Kolors e altri performers irpini. Un ritorno atteso, dopo anni di palchi importanti, dal Festival di Sanremo al Concerto del Primo Maggio, passando per dischi d’oro e di platino e una carriera che l’ha portata lontano dalla sua San Michele di Serino, senza però mai allontanarla davvero dalle sue radici.

Non vedo l'ora di cantare per voi

"Cercherò di portare la massima carica possibile. Uno spoiler: ci saranno le mie Mama’s, le mie ballerine. Ma lo ammetto sono particolarmente felice di esserci, di esibirmi nella mia terra di portare sempre in alto la nostra identità, le nostre radici». Energia, musica e una squadra con cui condividere il palco. Ma il concerto di Avellino rappresenta anche qualcosa di più personale. BigMama vive da anni a Milano, ma l’Irpinia continua a essere una presenza costante nella sua vita e nel suo lavoro.

"Sarà uno spettacolo straordinario"

BigMama non vuole che l'Irpinia sia solo ricordo da custodire ma valore da promuovere e consolidare.

Il 16 agosto, ad Avellino, ci sarà tutto questo sul palco. Con la promessa, soprattutto, di una serata da vivere tutta d’un fiato. «Sarà uno spettacolo straordinario. Insieme ad altri artisti. Non vedo davvero l’ora».