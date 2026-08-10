Ariano. "Tanto tuonò che piovve": ecco gli innesti rifatti della variante Manna Che lotta per raggiungere questo risultato...

Ci sono voluti anni di lotte, appelli e soprattutto decine e decine di articoli, messaggi e sollecitazioni all'ente provincia per mettere in sicurezza, asfaltare e dotare di una adeguata segnaletica, i cui lavori sono terminati stamane, i due innesti della variante Manna che portano alle località Fiumarelle, Casone ed Orneta.

Entrambi gli svincoli, erano diventati percorsi di guerra. Non si contano i danni alle auto a causa delle numerose buche presenti. Un uno dei due accessi, pericolosissimo era dovuta intervenire persino la protezione civile flumerese, ricoprendo con del bitume a freddo una buca profonda. Tutto è documentato nei nostri archivi.

Lo scorso 4 luglio era intervenuto con una interrogazione alla provincia, il sindacalista arianese Antonio De Lillo chiedendo spiegazioni in merito alla determina finalizzata all'affidamento lavori su rampe di accesso. E qualche giorno dopo avevamo investito della quesione l'attuale vice presidente Marcantonio Spera.

Dopo lunghi combattimenti, finalmente la svolta, con la realizzazione di una signora strada. Così in una nota l'ex vice presidente della provincia Laura Cervinaro, che più volte avevamo interpellato sulla questione.

"Finalmente sono stati realizzati i lavori per le rampe di accesso! Dopo mesi di impegno e perseveranza. Si tratta di un progetto che ho sostenuto con determinazione durante il mio mandato da consigliere provinciale".