Svincoli Manna-Orneta ad Ariano: che fine ha fatto la determina della Provincia?

Approvati all'unanimità tutti gli argomenti all'ordine del giorno nell'ultima seduta del consiglio provinciale di Avellino. Semaforo verde dal parlamentino al rendiconto di gestione anno 2025. Dalle aree interne una domanda:
"E' lecito chiedersi l'esito della determinazione numero 1893 del 12/12/2025, finalizzata all'affidamento lavori su rampe di accesso dalla SS90 all SP 236, SP 283 3 SP 49 (Manna-Orneta di Ariano Irpino)".
A formularla è l'attento Antonio De Lillo. Ce ne siamo occupato più volte su Ottopagine.
"Quelle risorse destinate alla finalità della succitata determinazione, parrebbe frutto di un accordo con Rfi e Provincia, ci sono ancora?
Se ci sono ancora, cosa si sta aspettando per mettere in sicurezza questa strada che tutti i giorni lavoratori e cittadini devono percorrere per ottemperare anche agli obblighi della fiscalità generale e in questo anche alla provincia di Avellino?"
Insieme ad Antonio De Lillo attendiamo una risposta. Della questione è stato interessato attraverso un appello direttamente il vice presidente della provincia di Avellino Marcantonio Spera. Vedremo che cosa accadrà!