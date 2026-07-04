Avellino: autocarro prende improvvisamente fuoco in via Roma

Autocarro in transito prende improvvisamente fuoco. Paura ad Avellino in via Roma. E' successo intorno alle 12.40. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti dopo pochi minuti subito i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino.
Sul posto inviati un'autopompa serbatoio (Aps) e un'autobotte. Le fiamme, che avevano avvolto il mezzo, sono state domate dai vigili del fuoco, che hanno successivamente provveduto alla completa messa in sicurezza dell'area.
L'autocarro era impiegato per attività di sgombero e pulizia di cantine e trasportava materiale di risulta. A causare l'incendio con ogni probabilità un corto circuito, complice le alte temperature della mattinata.
Non si registrano fortunatamente persone ferite né danni ad altri veicoli o beni. Per gli adempimenti di competenza sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia di stato e la polizia municipale di Avellino