Addio a Andrea Forgione: voleva tesserare Grillo nel Pd dopo il no del Nazzareno Scompare un protagonista della vita politica della sinistra di Paternopoli e non solo

L'amara nota diffusa sui social di Tony Della Pia, esponente di Rifondazione comunista, conferma una notizia che ci lascia senza parole e che non avremmo mai voluto scrivere. Parliamo della improvvisa scomparsa di Andrea Forgione, storico esponente della sinistra irpina, che riuscì a finire sulle pagine nazionali dei quotifiani quando lanciò la provocazione dalla piccola sede Pd di Paternopoli di tesserare Beppe Grillo escluso invece dai dem. Scompare un pezzo importante della storia politica dei nostri territori. Andrea era caparbio e tenace e soprattutto aveva una grande passione e una dote indiscutibile: credeva sempre in quello che faceva e negli ideali che avevano caratterizzato la sua vita.

Tony Della Pia lo ricorda così:

"Con profonda tristezza apprendiamo della prematura scomparsa di Andrea Forgione . Stimato infermiere di professione e attento conoscitore delle tematiche che riguardano la sua terra; si e' sempre dedicato per la crescita sociale, economica e culturale di Paternopoli e delle aree limitrofe , anche attraverso l' impegno politico, egli proveniva dal Partito Comunista Italiano, nella prima fase, dopo la svolta di Occhetto aderì al PDS , ma nel 1995 insieme ai compagni Giuseppe Rabasca, Sofia Troisi, Giggino Forino e altri fu tra i fondatori del locale circolo del Partito della Rifondazione Comunista. In seguito scelse altre organizzazioni pur conservando sempre un rapporto dialogante e rispettoso verso il PRC. E stato un attivista dinamico ed eccentrico, spesso severo verso il partito in cui aveva deciso di militare il PD; eclatante fu la sua provocazione di tesserare il comico Peppe Grillo nella sezione di Paternopoli in seguito al rifiuto del Nazzareno. Noi comunisti oggi lo salutiamo , abbracciamo la sua famiglia e chi gli ha voluto bene .

Firmato Partito della Rifondazione Comunista Tony Della Pia