Ariano: evento straodinario, storico e prestigioso alla Tartaruga Per la prima volta la fase regionale Gold della coppa Italia Tpra

Un appuntamento destinato a entrare nella storia dello sport irpino. Oggi e domani, domenica 5 luglio 2026 il club La Tartaruga di Ariano Irpino sarà il teatro della fase oro femminile fase regionale della coppa Italia Tpra di tennis, competizione organizzata dalla Fitp e riservata alle migliori squadre emerse dalla prima fase del torneo.

Si tratta di un evento dal valore storico: per la prima volta la provincia di Avellino, e quindi la città di Ariano Irpino, ospita una fase regionale gold della coppa Italia Tpra, un riconoscimento importante per il movimento tennistico locale e per il lavoro svolto negli ultimi anni dal Club La Tartaruga nella promozione del tennis amatoriale e agonistico.

Un risultato che testimonia l'impegno della società, presieduta da Lucia Scrima, che insieme al suo staff ha contribuito a far crescere il circolo fino a renderlo un punto di riferimento per il tennis in Irpinia e in Campania, conquistando l'opportunità di organizzare un evento di così alto prestigio.

La manifestazione vede affrontarsi alcune delle migliori formazioni della Campania nei quarti di finale del tabellone regionale.

Ad aprire il programma è stat la sfida tra La Tartaruga e Match Ball Ferrettova, mentre gli altri incontri: Tennis Le Rose e Coerenza, ASD Battipaglia e Team "A" Grassano, oltre a TC Caserta Lady's contro Goti Rosa.

La formazione femminile del Club La Tartaruga composta da:

Federica Capobianco

Veronica Di Maggio

Maura Giardino

Manuela Leo

Roberta Morelli

Raffaella Zecchino

A guidare il team il capitano Francesco Bevere, chiamato a dirigere una squadra determinata a ben rappresentare il circolo in una competizione di altissimo livello regionale.

Oltre all'aspetto agonistico, l'evento rappresenta una significativa occasione di promozione per il territorio. L'arrivo di atlete, accompagnatori e appassionati provenienti da diverse province campane offre ad Ariano Irpino una preziosa vetrina sportiva, confermando come il tennis possa diventare anche un importante veicolo di valorizzazione e crescita per la città.

Per il club La Tartaruga, guidato dalla presidente Lucia Scrima, l'organizzazione della fase regionale Gold rappresenta il coronamento di un percorso costruito con passione, competenza e spirito di squadra. Un traguardo che premia l'impegno del circolo e pone Ariano Irpino al centro del panorama tennistico regionale per un weekend all'insegna dello sport, della competizione e del fair play.

Una manifestazione dunque destinata a lasciare un segno nella storia del tennis irpino, confermando la crescita di un movimento che continua a raccogliere risultati e prestigiosi riconoscimenti.